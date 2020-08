Mauritius: marea nera, arrestato il capitano della nave giapponese Mv Wakashio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave portarinfuse giapponese Mv Wakashio si è arenata il 25 luglio scorso su una barriera corallina a Pointe d'Esny, nel sud-est delle Mauritius, con a bordo 3.800 tonnellate di olio combustibile e 200 tonnellate di diesel. Finora dalla nave sono fuoriuscite tra le 800 e le mille tonnellate di olio combustibile che hanno gravemente danneggiato le coste, in particolare le aree protette che ospitano foreste di mangrovie e specie in via di estinzione. La situazione è ulteriormente peggiorata dopo che la nave si è spezzata in due domenica scorsa, accelerando la fuoriuscita del combustibile. Per l’incidente il governo mauriziano è stato accusato da più parti di negligenza, con la popolazione dell’isola turistica che lo accusa di aver fatto troppo poco per risolvere la situazione, tuttavia il primo ministro Pravind Jugnauth ha negato che sia stato commesso alcun errore e si è rifiutato di scusarsi. L'armatore giapponese Nagashiki Shipping, dal canto suo, ha affermato di essere "profondamente consapevole delle (sue) responsabilità" e ha promesso di rispondere "sinceramente" alle richieste di risarcimento. (Res)