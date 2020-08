Belgio: Re Filippo incarica leader partito Vld Lachaert per formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Filippo del Belgio ha conferito un nuovo incarico per formare il governo al leader del Partito liberali e democratici fiamminghi aperti (Vld) Egbert Lachaert. Quest'ultimo ha accettato l'incarico e presenterà al Re il 28 agosto un primo rapporto sul suo lavoro per trovare una maggioranza parlamentare con cui governare. E' quanto comunicato da una nota del palazzo reale, con la quale Re Filippo ha accettato la fine della precedente missione per formare l'esecutivo da parte dei leader di Nuova alleanza fiamminga (N-Va), Bart De Wever e di quello del Partito socialista Paul Magnette. I due leader hanno fatto sapere nei giorni scorsi di aver deciso di abbandonare i negoziati dopo che i liberali ed i verdi, che avrebbero dovuto unirsi alla nuova coalizione di governo, hanno respinto le proposte diffondendo una nota congiunta per esprimere le loro perplessità. Senza il sostegno dei due partiti, N-Va e socialisti non dispongono della maggioranza parlamentare per formare un esecutivo. Il re Filippo di Belgio aveva affidato loro tale compito, sperando in questo modo di mettere fine alla situazione di stallo politico in cui versa la nazione dalle elezioni dello scorso anno.(Res)