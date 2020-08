Energia: Tunisia, consumo di prodotti petroliferi aumentato dello 0,3 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di prodotti petroliferi in Tunisia ha visto un leggero aumento dello 0,3 per cento a giugno 2020 rispetto a maggio, secondo le ultime statistiche del ministero dell’Energia. Il consumo di cherosene, uno dei prodotti maggiormente colpiti dal calo della domanda, ha registrato una lenta ripresa pur mantenendo un tasso negativo del -82 per cento a giugno 2020. Il consumo di carburanti per auto (benzina e gasolio) è passato da un netto calo a un aumento, a giugno 2020, del 9 per cento per la benzina e del 13 per cento per il diesel. I consumi di carbone petrolifero - sfruttato esclusivamente dai cementifici - hanno iniziato a riprendersi a giugno 2020 rispetto ai mesi precedenti, mantenendo comunque un tasso negativo del -10 per cento. Il consumo di Gpl è aumentato del 5 per cento a giugno 2020, quello dell'olio combustibile invece è incrementato del 3 per cento. Va ricordato che il consumo dei prodotti petroliferi in Tunisia ha registrato un leggero aumento durante i primi due mesi del 2020, per poi scendere del 20 per cento a marzo, del 53 per cento ad aprile e del 24 per cento a maggio 2020, riflettendo la graduale ripresa dell'attività economica sui consumi energetici a seguito dell'allentamento della serrata anti-coronavirus a partire dal 4 maggio. (Tut)