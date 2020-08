Umbria: De Luca (M5s), Lega protesta contro migranti che ha voluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Lega insorge per l'arrivo di quaranta immigrati a Terni e altri venti destinati a Perugia: ‘un regalo di Ferragosto del governo’ l'hanno ribattezzato gli autorevoli esponenti del Carroccio. Dimenticando però che sono proprio loro ad averli voluti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro Thomas De Luca: "La solita retorica propagandistica dei sodali di Salvini assume contorni paradossali nel momento in cui la Lega punta il dito contro se stessa. Parlano di invasione di clandestini senza alcuna certezza sul loro stato di salute ma non si rendono conto di attaccare i loro sindaci che hanno aderito alla rete dei servizi ex Sprar (oggi Siproimi). La giunta del Comune di Terni guidata dal sindaco Leonardo Latini, ad esempio, nel giugno 2019 ha deliberato, con sette membri su nove, di proseguire nel programma di accoglienza aderendo al progetto Sprar 2020-2022, in totale contrasto con le dichiarazioni fatte appena sei mesi prima con lo slogan no-Sprar da parte dell'ex assessore al welfare di Fratelli d'Italia". (segue) (Ren)