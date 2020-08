Burkina Faso: Unhcr, l’acuirsi delle violenze costringe un milione di persone a fuggire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acuirsi delle violenze in Burkina Faso ha costretto ad abbandonare le proprie case oltre un milione di persone, 453 mila dall’inizio dell’anno. È il dato che emerge dai dati pubblicati dalle autorità nazionali, secondo quanto riferito dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in una nota. Il cinque per cento dell’intera popolazione del Paese – un rapporto sbalorditivo di 1 ogni 20 persone – è attualmente sfollato a causa di una crisi umanitaria e di protezione il cui ritmo di espansione è il più rapido al mondo. Attacchi condotti da gruppi armati nelle aree settentrionali e orientali del Paese hanno costretto la popolazione a fuggire in più occasioni e sono destinati a far salire ancora di più queste cifre. La maggior parte degli sfollati ha abbandonato le regioni settentrionali e orientali del Paese, spesso costretti alla fuga più di una volta. Le due regioni del Centro-nord e del Sahel accolgono circa il 76 per cento di tutti gli sfollati interni. (segue) (Res)