Burkina Faso: Unhcr, l’acuirsi delle violenze costringe un milione di persone a fuggire (2)

- Le capacità di accoglienza delle popolazioni locali, denuncia l'Unhcr, sono sottoposte a enorme pressione, dal momento che condividono le scarse risorse a propria disposizione affrontando allo stesso tempo povertà, servizi sanitari inadeguati e mezzi di sostentamento rapidamente in via di esaurimento. Per quanti sono fuggiti da guerre e persecuzioni e per le comunità che li accolgono, l’impatto ulteriore del Covid-19 è devastante. Queste persone hanno disperato bisogno di alloggio, cibo, acqua, servizi di protezione e assistenza sanitaria. Anche l’istruzione continua a costituire una priorità, considerato che oltre 2.500 scuole sono state costrette a chiudere in seguito ad attacchi danneggiando i percorsi scolastici di quasi 350 mila studenti. Malgrado la necessità di far fronte a una crisi di sfollati di proporzioni senza precedenti, il Burkina Faso accoglie con generosità rifugiati maliani dal 2012. Anche i quasi 20 mila rifugiati ancora presenti in Burkina Faso si trovano a dover fronteggiare una situazione segnata dall’assenza di sicurezza. All’inizio dell’anno, in seguito ad attacchi e ultimatum intimati da gruppi armati, il campo di Goudoubo, che fino ad allora accoglieva 9 mila rifugiati, si è di fatto svuotato dal momento in cui sono fuggiti per mettersi in salvo altrove. (segue) (Res)