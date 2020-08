Burkina Faso: Unhcr, l’acuirsi delle violenze costringe un milione di persone a fuggire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a Mentao, l’altro campo rifugiati, le condizioni di vita sono andate peggiorando, con episodi di violenza che vi hanno seriamente limitato l’accesso. La maggior parte dei 6 mila rifugiati che vi risiedevano è stata costretta a trasferirsi presso la vicina città di Djibo. In collaborazione con le autorità, l’Unhcr sta preparando il loro trasferimento presso un luogo più sicuro, dove assistenza e accesso ai servizi di base possano essere garantiti. In risposta alla crisi umanitaria e di protezione nel Sahel, a giugno l’Unhcr ha lanciato un appello da 186 milioni di dollari al fine di garantire principalmente protezione e assistenza salvavita a rifugiati, sfollati interni, persone di ritorno a casa e comunità di accoglienza nella regione del Sahel centrale, che comprende Burkina Faso, Mali e Niger. Grazie ai fondi attualmente disponibili, che rappresentano il 53 per cento di quelli chiesti dall’appello, l’Unhcr sta fornendo ulteriori beni di prima necessità e alloggi, al fine di decongestionare i siti maggiormente sovraffollati. Il personale dell’agenzia sta lavorando, inoltre, per prevenire e rispondere ai casi di violenza sessuale e di genere, ampiamente diffusa e aggravata dall’imposizione delle misure di confinamento e dal sovraffollamento. L’agenzia, infine, sta ristrutturando scuole e aule e mettendo a disposizione opportunità di apprendimento a distanza. (Res)