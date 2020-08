Scuola: Croazia, avvio delle lezioni il 7 settembre in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole della Croazia avvieranno il 7 settembre le lezioni in aula: lo ha reso noto il ministro della Scienza e dell'istruzione, Radovan Fuchs, secondo quanto riporta oggi la stampa locale. Fuchs ha precisato che un gruppo di lavoro incaricato sta lavorando per mettere a punto le misure di contenimento contro il coronavirus in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Le misure, ha aggiunto il ministro, saranno annunciate entro il 31 agosto. (segue) (Seb)