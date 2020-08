© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre milioni di famiglie francesi riceveranno il sussidio per il ritorno a scuola, aumentata di 100 euro per singolo figlio. È quanto riferito dal premier francese, Jean Castex, secondo cui si tratta di “un gesto forte del governo per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie più povere in questo periodo di crisi sanitaria”. (Frp)