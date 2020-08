Speciale scuola: assessore comune Ciampino, pronti alla riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Ciampino è pronto alla riapertura delle scuole a settembre. Lo sostiene in una nota l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Ciampino, Anna Rita Contestabile. "Abbiamo fatto e predisposto tutto il necessario per garantire ad ogni studente il proprio posto in presenza fisica nel rispetto di tutte le attuali norme sul distanziamento sociale – dice Contestabile-. Pur nella consapevolezza di trovarci in una situazione in continua evoluzione, assieme ai nostri uffici della Pubblica Istruzione e dei Lavori pubblici, che ringrazio sentitamente per l'impegno e la professionalità che ogni giorno dimostrano nei rispettivi ambiti di competenza, abbiamo risposto alle esigenze delle scuole e ai dubbi delle famiglie e possiamo dichiarare di essere pronti per la ripresa delle lezioni". Questo risultato è stato possibile "grazie ad un importante lavoro di concerto tra la nostra amministrazione -dice anche l'assessore - e i dirigenti scolastici, gli Rspp, i presidenti di circolo, ed attraverso una seria pianificazione degli spazi e degli interventi di edilizia leggera che sono già a buon punto e saranno completati entro l'inizio dell'anno scolastico. Mi dispiace – si legge nella nota dell'assessore – di non essere riuscita a relazionare sul nostro operato alla commissione consiliare competente, perché malgrado diversi solleciti fatti sin dallo scorso 31 luglio, il presidente della stessa non ha trovato 2 ore per la convocazione, prima per motivi di lavoro e poi per sopraggiunte ferie che si protrarranno fino al prossimo 7 settembre, pur nella consapevolezza della mancanza della figura del Vice Presidente venuto meno per la dimissioni del Consigliere Comunale che deteneva tale carica. L'intenzione - conclude Contestabile - era quella di esporre ai Consiglieri quanto messo in campo fino ad oggi dalla nostra amministrazione e di ricevere da loro suggerimenti per garantire un rientro a scuola sicuro a tutti gli studenti del nostro territorio, con la speranza che questo virus rallenti e ci permetta di tornare a vivere la scuola come luogo di cultura e di aggregazione". (Com)