Speciale scuola: Sileri (M5s), deve riaprire, aspettiamo Cts per ultime indicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola ripartirà, aspettiamo il comitato tecnico scientifico per le ultime indicazioni. Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. La scuola "deve riaprire. Lo stiamo facendo in sicurezza per proteggere dai contagi i nostri ragazzi. Tranne casi eccezionali i giovani resistono tantissimo al contagio. Loro però possono portare il virus a casa ed è per questo che dobbiamo prestare la massima attenzione", ha sottolineato il viceministro. (Rin)