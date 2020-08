Borsa italiana: M5s, bene la presenza di diverse offerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di Mts, la piattaforma per il trading dei titoli dei titoli di stato, e di Borsa Italiana stanno ricevendo manifestazioni di interesse a livello internazionale da parte di molti soggetti. Significa innanzi tutto che la nostra borsa è solida, ma allo stesso tempo significa che bisogna essere molto attenti e vigili per evitare che il tutto si trasformi, da parte del futuro acquirente, in una manovra meramente speculativa. Lo affermano i rappresentanti del Movimento 5 stelle in commissione Finanze alla Camera. "Siamo certi che sia la Consob che il nostro governo, per quello che è in suo potere, si affiancheranno all'offerta che maggiormente tutelerà gli interessi del Paese e gli investimenti sul nostro territorio, e per questo è positivo che l'unica offerta presente non sia quella della francese Euronext. Anzi, è opportuno che il Governo italiano possa essere disponibile a lavorare con le diverse parti interessate (come la tedesca e la svizzera) al fine di ottenere i migliori vantaggi per il paese. Il Movimento 5 Stelle terrà la sua guardia altissima proprio perché, su una questione così strategica per il nostro Paese, si vada in questa direzione", aggiungono. (Rin)