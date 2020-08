Grecia: viceministro Protezione civile, aumento casi Covid-19 non causato da turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è alle prese con un livello epidemiologico legato al Covid-19 migliore rispetto a molti altri paesi, ma la situazione potrebbe peggiorare se non vengono prese le dovute misure restrittive. Lo ha dichiarato il vice ministro per la Protezione civile, Nikos Hardalias, parlando oggi in conferenza stampa. Hardalias ha voluto smentire le voci secondo cui la ripresa del turismo ha causato la nuova ondata di Covid-19 in Grecia: l'83 per cento dei nuovi casi - ha detto - sono interni e solamente il 17 per cento di "importazione". "La pandemia non mostra alcun segnale d declino e un protocollo speciale sarà annunciato nei prossimi giorni per quanto riguarda le regole sui luoghi di lavoro e per l'apertura delle scuole", ha affermato.(Gra)