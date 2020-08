Russia-Germania: colloquio ministri Esteri Lavrov e Maas, focus su Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l’omologo tedesco Heiko Maas hanno avuto una conversazione telefonica in merito alla situazione in Bielorussia. I due ministri hanno espresso la speranza che la situazione nel paese possa rapidamente migliorare, come reso noto oggi dalla diplomazia di Mosca, secondo cui il colloquio si è tenuto su iniziativa della parte tedesca. "In continuazione della conversazione telefonica tra il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che si è tenuta all'inizio della giornata, i ministri hanno discusso dei recenti eventi in Bielorussia nel contesto delle elezioni presidenziali. Hanno espresso la speranza per la più rapida normalizzazione della situazione", si legge nella nota del dicastero degli Esteri russo. Lavrov ha sottolineato l'inaccettabilità di qualsiasi interferenza esterna nei processi politici interni, e ha richiamato l'attenzione della Germania, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, sui tentativi stranieri di destabilizzare la situazione in Bielorussia. (Rum)