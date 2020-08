Medio Oriente: Netanyahu, gli Emirati sono una società avanzata e democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti sono una democrazia e che, insieme a Israele, rappresenta una delle società più avanzate al mondo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Times of Israel", il premier dello Stato ebraico ha rilasciato un'intervista all'emittente "Sky News Arabia", con sede ad Abu Dhabi, in cui ha parlato della normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e gli Emirati, annunciata la scorsa settimana. In riferimento agli "enormi benefici" che il dialogo tra i due paesi consentirà di creare, Netanyahu ha affermato che "queste due società avanzate, forse le più avanzate del mondo, ora si aiutano a vicenda". Il quotidiano israeliano "Haaretz" riferisce che un video dell'intervista è stato anche pubblicato sul account Twitter ufficiale di Netanyahu, salvo poi essere rimosso poco dopo. (segue) (Res)