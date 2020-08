Sardegna: chiude in anticipo il Billionaire dopo le disposizioni anti-Covid, "impossibile continuare a lavorare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Billionaire di Porto Cervo chiude con anticipo la stagione 2020. Decisivo il giro di vite del governo sulle discoteche e le ulteriori restrizioni del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che dopo i recenti 11 casi di positività al Covid-19 ha deciso di vietare la musica dopo la mezzanotte che, nelle ore precedenti, non può comunque essere superiore ai 65 decibel. "In Costa Smeralda sono stati applicati divieti ancora più severi rispetto a quelli emanati dal governo nazionale, per ciò che riguarda le misure anti covid-19 per i locali di intrattenimento – spiega Roberto Pretto, amministratore unico di Billionaire, marchio fondato da Flavio Briatore - A queste condizioni, abbiamo deciso che Billionaire Porto Cervo chiuderà a partire da oggi: questo perché ci è impossibile lavorare e offrire il programma e il servizio che i nostri clienti si attendono da noi". "Ci scusiamo – conclude Pretto - e ci dispiace per loro ma ancor di più per il nostro personale, per i nostri collaboratori, per gli artisti da noi ingaggiati per questa stagione, che dovranno concludere in anticipo la stagione lavorativa. Ci adeguiamo, nostro malgrado, e ringraziamo la nostra clientela per la fiducia e il supporto nei nostri confronti". (Rin)