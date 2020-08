Libano: "Al Arabiya", Hariri comunque soddisfatto di verdetto Tribunale speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ex primo ministro del Libano Saad Hariri qualunque verdetto del Tribunale speciale per il Libano, che si pronuncerà oggi sull’omicidio del padre Rafik, sarebbe “una vittoria per la giustizia, senza alcuna politicizzazione”. Lo afferma l’emittente saudita “Al Arabiya” citando “fonti vicine” a Hariri. Le fonti avrebbero negato la delusione dell’ex premier libanese per il processo in corso, perché secondo Hariri le corti internazionali non si pronunciano sulla base di fatti “non inconfutabili”. Secondo la fonte vicina a Hariri adesso coloro che “proteggono gli assassini” dovrebbero consegnare gli imputati al Tribunale speciale, che ha dimostrato chiaramente di non essere politicizzato o parziale. Qualora ciò non dovesse avvenire, avrebbe aggiunto, l’ente che li protegge avrà “la responsabilità politica, morale, nazionale e legale” per i suoi atti. Le dichiarazioni riportate da "Al Arabiya" giungono mentre il premier Saad Hariri si trova all’Aia per assistere alla sessione del Tribunale speciale istituito dall’Onu, che dovrebbe emettere il verdetto questo pomeriggio. Nel processo in corso sono imputati in contumacia quattro presunti membri del gruppo sciita filoiraniano Hezbollah. (Lib)