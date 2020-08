Migranti: Frontex, su base annua calo arrivi ai confini Ue, ma aumento nel Mediterraneo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero degli arrivi illegali di migranti ai confini esterni dell'Unione europea è calato del 15 per cento su base annua nei primi sette mesi del 2020. Lo riferisce una nota stampa di Frontex, secondo cui il numero degli arrivi nei primi sette mesi del 2020 si è attestato complessivamente a 47.250. Il numero di arrivi più basso si è registrato ad aprile, nel picco delle restrizioni per contenere il Covid-19, prima di un progressivo aumento nei tre mesi successivi. Nel mese di luglio 2020 il numero di attraversamenti illegali del confine è cresciuto di circa un terzo rispetto a giugno, con un totale di 8.650. Tale aumento è stato particolarmente marcato nel Mediterraneo centrale e Occidentale. La rotta del Mediterraneo centrale è stata attraversata nel mese di luglio da 4.650 migranti, ovvero oltre il doppio del mese precedente, in particolare per l'aumento significativo del numero di arrivi dalla Tunisia. Il totale nei primi sette mese del 2020 è stato per quanto riguarda il Mediterraneo centrale di 13.150 arrivi, in aumento rispetto al 2019, prevalentemente da Tunisia e Bangladesh.(Res)