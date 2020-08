Bangladesh: coronavirus, 3.200 nuovi casi di coronavirus e 46 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato 3.200 nuovi casi di coronavirus e 46 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel suo bollettino quotidiano. Il totale dei contagi è salito a 282.344 e quello delle vittime a 3.740. Sono stati dichiarati guariti 3.234 pazienti, che hanno portato il totale dei casi risolti a 162.825. Il tasso di infezione è del 57,67 per cento mentre quello di mortalità dell’1,32 per cento. Ieri sono stati testati 14.630 campioni biologici in 91 laboratori abilitati, con un tasso di positività del 21,87 per cento. Il paese asiatico, in cui l’epidemia è emersa l’8 marzo e il primo decesso è stato registrato il 18 marzo, è attualmente al 16mo posto al mondo per numero di casi. (segue) (Inn)