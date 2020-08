Bangladesh: coronavirus, 3.200 nuovi casi di coronavirus e 46 decessi nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone possono uscire da casa dalle 22 alle 5 solo per motivi essenziali e urgenti, indossando mascherine e rispettando le regole sul distanziamento. Gli uffici pubblici e privati, le banche e le aziende possono operare, ma i dipendenti malati e le donne in gravidanza devono evitare di recarsi sul posto di lavoro. I trasporti pubblici funzionano con limitazioni dei servizi. Le scuole e gli altri centri di istruzione restano chiusi. I raduni, gli eventi di massa, le assemblee e le funzioni religiose o civili sono sospesi. I fedeli, tuttavia, possono recarsi nei luoghi di culto. I voli internazionali sono limitati e dal 23 luglio i passeggeri in uscita possono imbarcarsi solo se muniti di certificati di negatività rilasciati dai laboratori riconosciuti. (Inn)