Canada: Trudeau nominerà la sua vice Chrystia Freeland come ministro delle Finanze

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, nominerà la sua vice Chrystia Freeland, ex giornalista e tra i suoi più fidati alleati, come nuovo ministro delle Finanze dopo le dimissioni rassegnate ieri da Bill Morneau. Lo riporta l'emittente televisiva "Ctv". Freeland, 52 anni, sarebbe in tal caso la prima donna a ricoprire l'incarico e, secondo le indiscrezioni, manterrebbe l'incarico di vice premier. In qualità di ministro degli Esteri e del Commercio internazionale del precedente governo, la Freeland era stata uno degli attori chiave della rinegoziazione del nuovo accordo commerciale nordamericano. Ora dovrebbe avere il difficile compito di rilanciare l'economia colpita dalla pandemia di coronavirus, con un deficit di bilancio che quest'anno dovrebbe toccare i 253,4 miliardi di dollari. Morneau ha annunciato ieri a sorpresa le proprie dimissioni nel corso di una conferenza stampa a causa delle frizioni con il premier Trudeaeu a proposito delle politiche di spesa. Nei giorni scorsi, tuttavia, il ministro era stato fortemente criticato a causa dei suoi legami con un'organizzazione filantropica scelta per gestire un programma di borse di studio per studenti. (Nys)