Ungheria-Polonia: firmato accordo su cooperazione congiunta in campo umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Ungheria e Polonia hanno firmato un memorandum d'intesa sull'istituzione di una cooperazione congiunta in campo umanitario. Azbej Tristan, segretario di Stato dell'ufficio del primo ministro ungherese, incaricato degli aiuti ai cristiani perseguitati, ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta a Budapest che entrambi i paesi, "dati i loro obblighi morali derivanti dalla tradizione cristiana, si sono impegnati ad agire rapidamente per fornire un aiuto sostanziale a coloro che hanno bisogno in varie regioni del mondo". Pawel Jablonski, il vice ministro degli Esteri di Varsavia, ha detto che l'accordo "fa presagire legami ungheresi-polacchi ancora più stretti". "L'Ungheria e la Polonia non sono solo partner, ma anche amici che condividono valori comuni", ha detto Jablonski, aggiungendo che le loro posizioni su molte questioni, incluso l'aiuto alle persone perseguitate, sono simili sotto molti aspetti.(Vap)