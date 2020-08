Bangladesh-India: sottosegretario Esteri indiano Shringla in visita a Dacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri dell’India Harsh Vardhan Shringla è giunto oggi a Dacca, in Bangladesh, per una breve visita, che si concluderà domani. L’obiettivo della missione è portare avanti la cooperazione sulle questioni di comune interesse, riferisce una nota del suo dicastero. Secondo l’agenzia di stampa “United News of Bangladesh” (“Unb”) Shringla incontrerà l’omologo Masud Bin Momen e la premier bengalese, Sheikh Hasina, nella sua residenza ufficiale. Dopo Dacca potrebbe fare tappa a Yangon prima di rientrare in India. Shringla è stato ambasciatore in Bangladesh ed è diventato sottosegretario quest’anno; è già stato in visita a Dacca a marzo.(Inn)