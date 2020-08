Fase 3: Associazione formatori, Draghi lungimirante, formazione giovani punto fondamentale da cui ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo essere vicini ai giovani investendo nella loro preparazione. Solo allora, con la buona coscienza di chi assolve al proprio compito, potremo ricordare ai più giovani che il miglior modo per ritrovare la direzione del presente è disegnare il tuo futuro”. L'Associazione italia formatori ha ricordato queste parole pronunciate stamani da Mario Draghi nel corso di un "lucido e lungimirante intervento al meeting di Rimini". "Draghi - hanno proseguito dall'Associazione - ha sottolineato in più passaggi come deve essere l’investimento nella formazione il punto fondamentale da cui ripartire per la costruzione di una nuova società che la pandemia ha già trasformato nei sui tratti economici e abitudini sociali. Puntare sui giovani per renderli più consapevoli e pronti alle future sfide professionali, sull’investimento per la trasformazione della didattica per renderla più coerente con l’evoluzioni tecnologiche e sulla formazione degli insegnanti sono tra i punti fondamentali della nuova strategia dell’Ass. Italiana Formatori che oggi hanno trovato conferma nella autorevoli parole di Mario Draghi", hanno concluso i formatori. (Ren)