Brexit: portavoce Ue, accordo va raggiunto entro ottobre

- L'Unione europea ritiene che un accordo con il Regno Unito sul dopo Brexit debba essere raggiunto entro ottobre in quanto serve poi tempo per ratificarlo. Lo ha dichiarato oggi un portavoce della Commissione europea, auspicando "una partnership ambiziosa e giusta con il Regno Unito" dopo la Brexit. "Questa settimana e nelle prossime rimarremo costruttivi, rimarremo impegnati e rispettosi verso la squadra del Regno Unito per i negoziati allo scopo di trovare un accordo", ha affermato il portavoce dell'esecutivo europeo. Nella giornata di ieri, un portavoce di Downing Street ha detto che il governo britannico è ancora fiducioso del fatto che sia possibile raggiungere un accordo con l'Ue sulla Brexit a settembre. (segue) (Beb)