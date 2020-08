Brexit: portavoce Ue, accordo va raggiunto entro ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'ultimo round di negoziati che si terranno a Bruxelles questa settimana, il portavoce britannico ha detto che il governo "continuerà a colmare le lacune laddove permangono delle divergenze". In vista dei colloqui che partiranno domani, il portavoce ha detto che "ci sono molte questioni che saranno discusse durante il round di questa settimana, non ultimo la parità di trattamento, la pesca, il commercio di beni e servizi". Il nuovo round negoziale, tuttavia, giunge in un’evidente fase di stallo fra Londra e Bruxelles, dopo che entrambe le parti hanno ammesso che gli ultimi colloqui svoltisi a Londra hanno fatto emergere una fase di stallo. Dopo i colloqui del mese scorso, il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier ha affermato che un accordo sembra "a questo punto improbabile" data la posizione del Regno Unito sui diritti di pesca e le regole di concorrenza post-Brexit. Barnier ha detto che il Regno Unito non ha mostrato "la volontà di sbloccare la situazione" su questi temi. (Beb)