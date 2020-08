Libano: Tribunale speciale per omicidio ex premier Hariri condanna solo Salim Ayyash

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale per il Libano, con sede all’Aia, ha condannato questo pomeriggio Salim Ayyash, presunto membro del gruppo sciita libanese Hezbollah, per il suo coinvolgimento nell’assassinio dell’ex primo ministro libanese Rafik Hariri, ucciso a Beirut il 14 febbraio 2005 insieme ad altre 21 persone in un attentato dinamitardo. Secondo il Tribunale non ci sarebbero invece prove sufficienti a carico degli altri tre imputati del processo, cioè Assad Sabra, Hussein Oneissi e Hassan Habib Mehri. Il Tribunale ha anche affermato di non essere convinto che il quinto membro di Hezbollah incriminato, il defunto comandante Mustafa Badreddine, fosse “la mente dell’attentato”. (segue) (Lib)