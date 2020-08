Libano: Tribunale speciale per omicidio ex premier Hariri condanna solo Salim Ayyash (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, durante la lettura del verdetto, che riassume una sentenza di oltre 2.600 pagine, il giudice australiano David Re ha anche negato l’esistenza di “prove di qualsiasi coinvolgimento della leadership di Hezbollah nell’omicidio di Hariri” e di “prove dirette di un coinvolgimento siriano”. I quattro imputati sono stati giudicati in contumacia, perché il leader del gruppo sciita libanese Hassan Nasrallah si era rifiutato di consegnarli al Tribunale. Il giudizio della corte, atteso inizialmente per venerdì 7 agosto, è stato rimandato a oggi in seguito alla devastante esplosione che il 4 agosto ha colpito il porto di Beirut, dopo la quale in Libano è stato proclamato lo stato di emergenza. Dopo la pronuncia del giudizio è attesa una dichiarazione alla stampa dell’ex primo ministro Saad Hariri, figlio del defunto premier Rafik, che secondo l’emittente saudita Al Arabiya avrebbe già affermato di essere soddisfatto di qualunque verdetto del Tribunale. Anche dopo una sentenza di condanna sia l’accusa sia la difesa potranno ricorrere in appello, e in caso di arresto un imputato potrà chiedere di far celebrare nuovamente il processo. (Lib)