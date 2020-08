Sardegna: malore a bordo del traghetto, passeggera 48enne soccorsa da Guardia Costiera e 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una passeggera di 48 anni, colta da malore a bordo della motonave Moby Dada in navigazione da Olbia a Civitavecchia, è stata soccorsa questa mattina dagli uomini della Capitaneria di Porto di Olbia a 60 miglia dal porto della città gallurese. Gli uomini della Guardia Costiera, coordinati dal direttore marittimo, Capitano di Vascello Maurizio Trogu, hanno operato sulla motovedetta di stanza a La Caletta (Siniscola). I militari hanno preso a bordo il personale medico del 118. Nel frattempo il traghetto ha invertito la rotta per andare incontro ai soccorsi. Una volta raggiunta la nave la donna è stata trasbordata sulla motovedetta per essere sottoposta alle prime cure mediche e in seguito è stata sbarcata alla Caletta, dove l'ambulanza del 118 ha l'ha trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro. (Rin)