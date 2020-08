Repubblica Ceca: raggiunto accordo su due livelli per imposta su reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partner della coalizione di governo di Praga, tra Movimento Ano e i socialdemocratici, stanno progettando un sistema di imposta sul reddito a due livelli. Dopo i colloqui odierni con il leader dei socialdemocratici Jan Hamacek, la ministra delle Finanze Alena Schillerova ha detto che è stato raggiunto un accordo per quanto riguarda i dipendenti con i salari più bassi che pagano un'aliquota dell'imposta sul reddito del 15 per cento. Sono attesi ulteriori colloqui sulla questione con la partecipazione anche del premier ceco Andrej Babis, in rappresentanza del Movimento Ano. (Vap)