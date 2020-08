© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lukasz Szumowski si è ufficialmente dimesso dalla carica di ministro della Salute della Polonia. A comunicarlo poco fa è stato lo stesso Szumowski. "Oggi mi dimetto dalla funzione di ministro della Salute. Non sparisco di certo dalla scena politica, non me ne vado, rimango deputato. Certo ritorno alla mia professione, ovvero a curare i pazienti", ha detto l'ex ministro Szumowski in una conferenza stampa. (Vap)