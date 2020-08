Sardegna: turista lombarda positiva al Covid ricoverata all'ospedale di Lanusei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ricoverata all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, dove è arrivata per altri problemi non riconducibili al Covid-19, la turista lombarda in vacanza a Tertenia, in Ogliastra, e risultata positiva al coronavirus. La donna, in altre due occasioni era stata ricoverata a causa dei sintomi del coronavirus ma in entrambe le occasioni si era negativizzata. Ora, secondo i risultati del tampone effettuato in ospedale, è di nuovo positiva. La paziente è stata sottoposta ad un secondo test i cui risultati saranno resi noti a breve. E' stata avviata la procedura per tracciare le persone che hanno avuto contatti con la turista. (Mig)