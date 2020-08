Francia: governo, obbligatorio indossare maschere sanitarie sui luoghi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indossare una maschera nei luoghi di lavoro sarà obbligatorio in Francia a partire dalla fine di agosto. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro francese, Elisabeth Borne, ripresa dal quotidiano “Le Figaro”. L’obbligo di indossare le mascherine sanitarie sarà esteso a tutti i luoghi di lavoro chiusi e agli spazi condivisi come sale riunioni, corridoi, spogliatoi e open space. Il governo francese ha tenuto oggi una riunione con i sindacati in merito alla possibilità di imporre l’uso delle maschere sanitarie nei luoghi di lavoro per contenere le crescenti infezioni da virus. L'Alto Consiglio francese per la sanità pubblica ha raccomandato di imporre l’obbligatorietà delle maschere in tutti i luoghi di lavoro questo fine settimana poiché il conteggio giornaliero delle infezioni nel paese è salito oltre 3 mila unità per la prima volta da maggio. La ministra del Lavoro ha presentato ai sindacati i nuovi requisiti per la maschera sul posto di lavoro. (segue) (Frp)