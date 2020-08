Francia: governo, obbligatorio indossare maschere sanitarie sui luoghi di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rivestimenti per il viso potrebbero essere richiesti negli spazi collettivi e durante le riunioni, ma le persone potrebbero toglierli negli uffici privati, ha detto Borne in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al quotidiano “Journal du Dimanche”. I sindacati da tempo sostengono la necessità di una maggiore protezione e i lavoratori del Museo del Louvre, di Amazon France e di altri siti hanno lasciato il loro impiego per la preoccupazione che i loro datori di lavoro non facessero abbastanza per garantire la loro sicurezza. Il tasso di contagi da Covid-19 della Francia al momento è fra i più alti in Europa, ma il governo è determinato a non imporre nuovamente un blocco totale che ostacolerebbe ulteriormente la ripresa economica. (Frp)