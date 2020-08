Scuola: Rampelli, Conte e Azzolina impreparati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 28 giorni dall'apertura della scuola "i nodi sono ancora da sciogliere. I presidi hanno scritto al ministro minacciando di non riaprire i plessi. C'è incertezza sulla regole sanitarie e manca la data per la consegna dei 2 milioni e mezzo di banchi monoposto. I docenti temono sia i contagi sia le possibili denunce dei genitori qualora risultassero dei casi". Lo afferma in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Rimane irrisolto il problema degli spazi per lo svolgimento delle lezioni - sottolinea -. Al Sud mancano 10 mila aule. Un disastro causato dall'insipienza e dalla presunzione. Se si voleva davvero garantire la riapertura a settembre bisognava pianificare subito la ristrutturazione degli edifici scolastici, riparare quelli fatiscenti, riaprire i piani di quegli edifici non utilizzati per la diminuzione del numero degli studenti. E, soprattutto, il Governo doveva senza indugi investire sulle scuole pubbliche paritarie incoraggiandole a incrementare gli alunni, in modo da decongestionare così le scuole statali. Ma la visione sussidiaria è stata impallinata dalla furia ideologica della Azzolina. Il governo, se è capace di prendersi impegni, dica esplicitamente se le scuole riapriranno il 14 settembre. Milioni di famiglie, studenti e docenti vogliono sapere".(com)