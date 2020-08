Coronavirus: in 700 in discoteca senza mascherina, attività sospesa nel Trapanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di agosto, il Nas di Palermo, unitamente ai militari della compagnia Cc di Alcamo (Tp), hanno proceduto nell’arco notturno all’ispezione di una discoteca della zona accertando l’inosservanza delle norme di contenimento per la diffusione del virus Covid-19, dovuto al mancato utilizzo da parte dei circa 700 utenti delle mascherine filtranti di protezione e all’inosservanza da parte degli stessi del distanziamento sociale con condizione di assembramento. In esito agli accertamenti è stata disposta la sospensione immediata dell’attività di discoteca per giorni 5, con comunicazione alla competente Prefettura di Trapani. Durante il servizio è stata accertata, inoltre, l’attivazione abusiva di un deposito alimenti di pertinenza dell’attività. Il valore commerciale dell’attività sospesa si attesta a un milione di euro. (Ren)