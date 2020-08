Speciale energia: Cipro critica partner Ue su "politica di pacificazione" con la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Cipro hanno criticato i partner dell'Unione Europea per quella che è stata definita "una politica di pacificazione" nei rapporti con la Turchia in merito alle esplorazioni energetiche nel Mediterraneo orientale. "Purtroppo stiamo osservando una diffidenza da parte dell'Unione Europea nell'assumere un ruolo sostanziale sulla questione e nell'adottare politiche di deterrenza", ha detto il portavoce del governo cipriota Kyriakos Koushios parlando con i giornalisti. I commenti delle autorità di Nicosia giungono dopo che la Grecia non è riuscita a garantire un forte impegno da parte dei paesi membri dell'Ue sulle sanzioni contro la Turchia per lo svolgimento di indagini sulla presenza di gas naturale offshore in aree in cui entrambi i paesi rivendicano la loro giurisdizione. (Gra)