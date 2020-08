Speciale energia: Usa, pronto l’ok per perforazioni petrolifere nel Rifugio naturale nazionale artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump è pronta ad approvare un programma che prevede per la prima volta perforazioni petrolifere nel Rifugio naturale nazionale artico, in Alaska. Lo ha annunciato il segretario all’Interno David Bernhardt in un’intervista al “Wall Street Journal”, spiegando che il programma aprirà la strada a un bando per contratti petroliferi già “verso la fine dell’anno”. La decisione dell’amministrazione Trump premia gli sforzi condotti da oltre 30 anni dalle compagnie petrolifere per condurre esplorazioni nell’area protetta, nonostante l’opposizione degli ambientalisti. Joe Biden, candidato in pectore del Partito democratico per la presidenza, potrebbe incontrare forti difficoltà a invertire la decisione qualora vincesse le elezioni il prossimo 3 novembre. (Nys)