Speciale energia: Sri Lanka in black-out per un problema tecnico alla centrale di Kerawalapitiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intero Sri Lanka è rimasto senza corrente a causa di un non meglio specificato problema tecnico alla centrale elettrica di Kerawalapitiya, poco fuori la capitale Colombo. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia, Dullas Alahapperuma. Il black-out ha lasciato al buio 21 milioni di persone a partire da mezzogiorno, anche se dopo sei ore l’elettricità è tornata in alcune zone dell’isola. Colombo, dove il traffico è andato in tilt a causa dei semafori fuori servizio, è rimasta nell’oscurità dopo il tramonto. Si tratta del più grave black-out dal marzo del 2016, quando ancora una volta l’intero Paese rimase senza elettricità per oltre otto ore a causa di un problema al sistema di trasmissione nazionale. “Abbiamo intrapreso delle misure per riattivare la fornitura”, ha fatto sapere in un comunicato Alahapperuma, senza fornire tempistiche per la risoluzione del guasto. (Inn)