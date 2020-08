Slovacchia: ministro Esteri, abbandono ambasciatore bielorusso è "passo logico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A riferire delle dimissioni di Leshchenya è il portale bielorusso "Tut.by". "Mi sono davvero dimesso. Questo è un passo logico, poiché come ambasciatore sono stato nominato dal presidente in carica e si presume che debba perseguire una politica da lui stabilita. Il ministero degli Esteri ritiene che la posizione civica espressa nella mia dichiarazione sia andata oltre questo quadro", ha detto Leshchenya. Da parte del ministero degli Esteri bielorusso sinora non c'è stato alcun decreto sulle dimissioni del diplomatico. In un video non datato pubblicato il 15 agosto dal media "Nasha Niva", Leshchenya ha dichiarato di essere "solidale con coloro che sono usciti per le strade delle città bielorusse e hanno partecipato a cortei pacifici per fare in modo che la loro voce potesse essere ascoltata". I bielorussi, ha aggiunto l'ambasciatore, "hanno raggiunto questo obiettivo attraverso la sofferenza". Leshchenya lavora per il ministero degli Esteri di Minsk dal 1994 ed è ambasciatore a Bratislava dal 2016. (Vap)