Usa: aperta la convention virtuale, i leader Dem puntano sulla giustizia razziale

- La questione della giustizia razziale, tornata di grande attualità negli Stati Uniti dopo l’uccisione da parte di un agente di polizia del cittadino afroamericano George Floyd e dopo la nascita del movimento Black Lives Matter, ha dominato la serata d’apertura della Convention nazionale democratica, al termine della quale sarà formalizzata la candidatura di Joe Biden alla presidenza. L’intervento più seguito – e successivamente più condiviso sui social media – è stato senz’altro quello dell’ex first lady Michelle Obama, che ha attaccato duramente il presidente in carica Donald Trump. “Lasciate che sia onesta e chiara: Donald Trump è il presidente sbagliato per il nostro Paese. Ha avuto a disposizione un tempo più che sufficiente per dimostrare di poter ricoprire quell’incarico, ma è qualcosa che va al di là delle sue capacità. Non può essere la risposta in questo momento. (segue) (Nys)