Usa: aperta la convention virtuale, i leader Dem puntano sulla giustizia razziale (3)

- “C’è una lista infinita di gente di colore che continua a essere uccisa, e chi dichiara che una vita nera è importante continua a essere deriso dal più alto ufficio di questo Paese”, ha osservato l’ex first lady. Alla serata ha partecipato anche Philonise Floyd, fratello di George, che ha chiesto un momento di silenzio per commemorare le vittime delle violenze della polizia. “Sta a noi portare avanti la lotta per la giustizia. Le nostre azioni saranno la nostra eredità”, ha affermato l’uomo senza tuttavia appoggiare apertamente la candidatura di Biden. Altri interventi importanti sono stati quelli del leader progressista Bernie Sanders e dell’ex governatore repubblicano dell’Ohio John Kasich: entrambi hanno chiesto agli elettori di mettere da parte le differenze ideologiche per impedire a Trump di essere rieletto per un secondo mandato. Durante la Convention virtuale è stato inoltre posto fortemente l’accento sui presunti fallimenti dell’amministrazione nella gestione dell’emergenza coronavirus, con ripetute immagini di persone contagiate e l’intervento della figlia di una vittima del Covid-19 che ha puntato apertamente il dito contro il presidente statunitense. La pandemia ha provocato finora la morte di almeno 167 mila persone negli Stati Uniti. (Nys)