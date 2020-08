Libia: ministro Difesa Turchia, noi sempre al fianco del popolo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia aiuterà sempre la Libia a conservare la propria integrità e sicurezza, e ad assicurare la prosperità del suo popolo. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Akar, giunto ieri in Libia in visita ufficiale insieme al capo di Stato maggiore dell’esercito turco, generale Yasar Guler, ha incontrato il primo ministro del governo di Tripoli, Fayez al Serraj, il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha, e il capo dell’Alto consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri. Parlando alla stampa Akar ha ricordato che l’accordo firmato tra Libia e Turchia sulla cooperazione in ambito militare e di sicurezza prevede che Ankara assista Tripoli nell’addestramento delle truppe, ma ha anche aggiunto che la Turchia fornisce aiuti umanitari e “ogni tipo di sostegno” agli ospedali, mentre gli artificieri fanno il possibile per rimuovere esplosivi e proteggere i civili. Akar ha inoltre condannato le “gravi violazioni” dei diritti umani che le truppe del generale Khalifa Haftar commetterebbero nell’est della Libia, affermando che “tutti dovrebbero vedere le fosse comuni a Tarhuna e sapere che cosa è veramente accaduto là”, aggiungendo che ora è noto chi ha sostenuto “le forze illegali” di Haftar contro il Governo di accordo nazionale. Akar ha inoltre commentato la situazione nel Mediterraneo orientale, precisando che la Turchia sta lavorando “nel rispetto del diritto internazionale” per proteggere i propri diritti e interessi, oltre a quelli dei “fratelli” turco-ciprioti. Il ministro di Ankara ha poi ribadito che l’accordo per la zona economica esclusiva fra Grecia ed Egitto è completamente “nullo e vuoto” e ha anche l’effetto di “svantaggiare” i popoli egiziano e greco, per poi invitare tutte le parti a “essere ragionevoli” e a “vedere che un fatto compiuto non può essere di beneficio per nessuno”. Secondo Akar, la Turchia è impegnata a proseguire “con decisione” le sue operazioni nella regione. (Lit)