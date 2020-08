Sport: l'Europeo di Baseball torna in Italia, nel 2021 la prossima edizione in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano più di vent'anni che non si vedeva un Europeo di Baseball organizzato in Italia. Nel 2021 la competizione tornerà nel Bel Paese facendo tappa in Piemonte. Il Ceb (Confederation to European Baseball) ha ufficializzato l'attribuzione alla Fibs della trentaseiesima edizione del Campionato Europeo. Le sedi designate sono Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Per il capoluogo piemontese il prossimo anno si conferma all'insegna dello sport. Oltre alla competizione di Baseball ci saranno anche le Atp Finals di tennis. (Rpi)