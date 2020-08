Scuola: Gasparri, a Roma plesso via Mazzacurati non riaprirà malgrado promesse sindaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi senza vergogna, lascia senza scuola gli alunni del plesso di via Mazzacurati, Municipio XI, dopo essere andata, alla fine di luglio, a giurare di persona che le attività sarebbero partite regolarmente a settembre". Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "La sindaca deve dare risposte alla comunità del quartiere Corviale; deve dire alle famiglie e agli allievi della scuola di via Mazzacurati il perché di un altro inspiegabile ritardo. I romani devono sapere, hanno il diritto di sapere come possa accadere che la Sindaca prima promette e poi, da impunita schernisce le aspettative di ragazzi in attesa di riprendere le lezioni, delegando a una dirigente comunale l'invio di un fax per dire che no, anche quest'anno, i ragazzi dovranno arrangiarsi, perché il plesso non riapre. Forza Italia è al fianco dell'XI Municipio e andrà fino in fondo. Vogliamo capire perché devono rimanere strutture incompiute nella Capitale, dopo aver impiegato fondi pubblici per il loro recupero alla società. I ragazzi del plesso di via Mazzacurati hanno il diritto di ritornare a settembre nello stabile che attendono da due anni e che, inspiegabilmente, continua a essere loro negato dalla Raggi", ha concluso Gasparri. (Com)