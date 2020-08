Vigili del fuoco: 730 mila interventi, più di 7 mila per emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Interventi di soccorso, incendi ed esplosioni, incendi boschivi, ma anche dissesti statici e idrogeologici e incidenti stradali. Sono le principali voci dei quasi 730 mila interventi effettuati dai Vigili del fuoco nel periodo dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020. Se l'attività preponderante è stata rappresentata dagli interventi di soccorso ordinario (253.138), la seconda voce più presente è quella legata agli incendi ed esplosioni (231.191), mentre 92.118 sono gli interventi per gli incendi boschivi. Forte è stato anche l'impegno (oltre 100 mila nel complesso) anche sul fronte degli interventi per dissesto statico (65.535) e per danni idrici e geologici (37.308).