Vigili del fuoco: 730 mila interventi, più di 7 mila per emergenza Covid (2)

- L'attività dei Vigili del fuoco è stata, poi, influenzata inevitabilmente dall'emergenza Covid 19. Sono, infatti, stati oltre 7 mila (7.562) gli interventi in vari ambiti portati a termine dagli uomini e donne del Corpo Nazionale. Di questi, ben 3.938 hanno riguardato l'igienizzazione di locali pubblici e aree esterne di pertinenza e 1.365 come supporto al trasporto di materiale con carattere d’urgenza. Uno sforzo supplementare è stato richiesto ai Vigili del Fuoco, poi, per alcuni eventi emergenziali di rilievo come per l'incendio al deposito merci di Faenza del 9 agosto 2019 dove sono stati impiegati 130 uomini e 31 mezzi ed anche nel crollo del viadotto sull'Autostrada A6 – Savona o nell'incidente ferroviario a Borghetto lodigiano. Nel periodo autunnale, inoltre, uomini (263 in media al giorno) e mezzi (72 in media al giorno) sono stati impegnati massicciamente per fronteggiare i danni causati dal maltempo in molte regioni del territorio nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto). I Vigili sono stati presenti ed hanno offerto il loro contributo, poi, anche per eventi occorsi all'estero come il sisma in Albania e, recentemente, l'esplosione al porto di Beirut. (com)