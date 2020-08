Usa: Trump contro Michelle Obama, non sarei qui se non fosse per suo marito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto oggi su Twitter alle dure critiche rivoltegli ieri dall’ex first lady Michelle Obama in occasione della serata d’apertura della Convention nazionale democratica, tenuta in via eccezionalmente in formato virtuale a causa della pandemia di coronavirus. “Qualcuno spieghi a Michelle Obama che Donald J. Trump non sarebbe qui, nella bellissima Casa Bianca, se non fosse per il lavoro fatto da suo marito, Barack Obama”, ha sottolineato il presidente Usa. Secondo Trump, il candidato in pectore del Partito democratico alle elezioni del 3 novembre, Joe Biden, “non è altro che una riedizione” di quell’amministrazione, ed è stato appoggiato dalla Obama in maniera “tardiva e senza entusiasmo”. “Io e la mia amministrazione – ha quindi incalzato Trump – abbiamo costruito la più grande economia della storia di ogni Paese, l’abbiamo spenta salvando milioni di vite, e ora ne stiamo costruendo una ancora più forte di quella di prima. I posti di lavoro abbondano, il Nasdaq ha già raggiunto livelli record, il resto seguirà. State comodi e vedrete”. (segue) (Nys)