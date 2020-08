Usa: Trump contro Michelle Obama, non sarei qui se non fosse per suo marito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplicemente, non può essere la persona di cui noi abbiamo bisogno”, ha detto Michelle Obama prima di citare una frase utilizzata dallo stesso Trump per commentare in una recente intervista le decine di migliaia di morti per Covid-19: “È quel che è”. L’ex first lady ha incoraggiato gli spettatori a chiedere a gran voce già a partire da ieri sera il voto per corrispondenza per il 3 novembre prossimo, pratica alla quale si oppone duramente il presidente Usa. Secondo la Obama, se gli elettori saranno costretti a recarsi di persona alle urne dovranno prepararsi al caos. “Dovremo indossare le nostre scarpe più comode, indossare una mascherina, portarci il pranzo al sacco e forse anche la colazione, perché dovremo aver voglia di restare in fila per tutta la notte se necessario”. La moglie dell’ex presidente Barack Obama ha poi criticato Trump per la risposta alle manifestazioni di protesta organizzate in tutto il Paese a seguito della morte di George Floyd e, in particolare, per la decisione di definire “anarchici” i dimostranti. (segue) (Nys)