Mali: ammutinamento in caserma di Kati, ambasciata d’Italia a Dakar invita cittadini a rimanere in casa

- L’ambasciata d’Italia a Dakar, competente per il Mali, ha emesso un avviso ai concittadini in cui “si raccomanda a tutti coloro che si trovino a Kati e a Bamako di rimanere in casa”. È quanto si legge in un post pubblicato su Facebook. L’avviso è stato emesso dopo che l’ambasciata norvegese a Bamako ha denunciato un tentativo di ammutinamento nella caserma di Kati, nei pressi della capitale Bamako. “L'ambasciata è stata informata di un tentativo di ammutinamento delle forze armate a Bamako. I cittadini norvegesi dovrebbero esercitare cautela e preferibilmente rimanere a casa fino a quando la situazione non sarà tranquilla”, si legge nella nota. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate su Twitter, colpi di arma da fuoco sarebbero stati avvertiti nei pressi della base di Kati, a circa 15 chilometri da Bamako, la stessa dove un ammutinamento portò al colpo di Stato che nel 2012 rovesciò l'allora presidente Amadou Toumani Touré. La notizia giunge mentre nel Paese la situazione è sempre più tesa per via della crisi politica che da settimane vede l’opposizione scendere in piazza per chiedere le dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Ieri l'opposizione ha annunciato nuove proteste a partire da oggi che culmineranno in una manifestazione di massa venerdì e sabato prossimi. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa uno dei leader del Movimento 5 giugno-Rally delle forze patriottiche del Mali (M5-Rfp), Ibrahim Ikassa Maiga. “Da oggi l'M5 ha deciso di intensificare le sue azioni per rimuovere il presidente Ibk (il soprannome del capo dello Stato), ha detto Maiga, che ha chiesto una “grande manifestazione” dopo la preghiera in programma venerdì prossimo nella piazza dell’Indipendenza di Bamako, epicentro delle proteste iniziate a giugno, promosse dalla neonata piattaforma guidata dall’imam Mahmoud Dicko e che include leader religiosi, oppositori politici e membri della società civile. (segue) (Res)